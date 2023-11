Bahn setzt bei Warnstreik auf Notfahrplan im Fernverkehr

Berlin: Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass der Warnstreik der GDL "massive Auswirkungen" auf den Bahnbetrieb haben wird. Sie hat für den Ausstand von 22 Uhr heute Abend bis morgen um 18 Uhr einen Notfall-Fahrplan für den Fernverkehr erstellt. Demnach wird es viel weniger Fahrten geben, dafür sollen längere Züge eingesetzt werden. Auch im Regionalverkehr will die Deutsche Bahn ein stark reduziertes Angebot auf die Schiene bringen, je nach Region aber in sehr unterschiedlichem Umfang. Fahrgäste werden gebeten, während des Warnstreiks auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Tickets für Fahrten heute und morgen können laut Bahn auch später genutzt werden. Der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Neuß, kritisierte, dass die Gewerkschaft den Warnstreik so kurzfristig angesetzt hat. Im Interview mit dem BR sagte er, eine Ankündigung 48 Stunden vorher hätte Pendlern mehr Zeit gegeben, sich darauf einzustellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2023 09:15 Uhr