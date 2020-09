Bahn senkt vorübergehend Fahrpreise für junge Leute

Frauen protestieren in Minsk gegen Lukaschenko

Minsk: In Belarus haben erneut Tausende Frauen gegen den umstrittenen Staatschef Lukaschenko demonstriert. Sie zogen zu Fuß durch die Hauptstadt Minsk, schwenkten weiß-rot-weiße Fahnen und bildeten Menschenketten. Die Polizei soll die Demonstration zwar beobachtet haben, über Festnahmen wurde aber nichts bekannt. Auch in anderen Städten der ehemaligen Sowjetrepublik protestierten viele Frauen. Bei einer Demonstration von Studierenden waren zuvor mindestens 15 Menschen festgenommen worden. Die Anführerin der Demokratiebewegung, Tichanowskaja, betonte am Abend, sie wolle sich dem Kontakt zu Russland nicht verschließen. Bisher habe Moskau sie jedoch nicht kontaktiert. Tichanowskaja war bei der Präsidentschaftswahl gegen Lukaschenko angetreten und hält sich derzeit in Litauen auf.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.09.2020 06:00 Uhr