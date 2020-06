Bahn schließt Digitalisierung ihrer Weichen ab

Nachrichtenarchiv - 07.06.2020 07:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Deutsche Bahn hat die digitale Umrüstung ihrer Weichen im Schienenverker jetzt abgeschlossen. Wie eine Bahn-Sprecherin erklärte, handelt es sich insgesamt um 28.000 Weichen, davon befinden sich 3.900 in Bayern. Diese wurden mit elektronischen Sensoren ausgestattet, die eine nötige Reparatur anzeigen, bevor es zum tatsächlichen Ausfall der Weiche kommt. Begonnen hatte die Bahn mit den Arbeiten im Jahr 2016, die letzte der digitalen Weichen wurde Ende Mai in Halle an das System angeschlossen. Vor allem defekte Weichen verursachen häufig Zugverspätungen - mit der digitalen Überwachung will die Bahn dem entgegenwirken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2020 07:30 Uhr