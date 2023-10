Bahn schlägt Friedenspflicht für Tarifverandlungen mit Lokführern vor

Berlin: Angesichts der scharfen Töne seitens der Lokführergewerkschaft hat die Deutsche Bahn vorgeschlagen, die Tarifverhandlungen gleich mit einer Art Schlichtung aufzunehmen. Personalvorstand Seiler sagte, die am 9. November beginnenden Gespräche könnten von vorneherein von Konfliktberatern moderiert werden. Während dieser Zeit sollte auf Streiks verzichtet werden. Zudem will die Bahn 1.500 Euro als steuerfreie Inflationsprämie zu Weihnachten auszahlen, um den Tarifstreit zu entschärfen. Die Forderungen der GDL entsprechen nach Berechnungen der Bahn einer Steigerung der Personalkosten um 50 Prozent. Das sei völlig überzogen, so Seiler. Die GDL hatte eine schnelle Urabstimmung zu unbefristeten Streiks angedroht und Arbeitskämpfe in der Weihnachtszeit nicht ausgeschlossen. Sie verlangt unter anderem eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich - und 555 Euro mehr pro Monat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 13:00 Uhr