Bahn schlägt Einladung zu Debatte über 2. Stammstrecke aus

Söder will berufliche Bildung im Freistaat stärken

München: Bayerns Ministerpräsident Söder will die berufliche Ausbildung in Bayern stärken. Zum Auftakt der Handwerksmesse in München betonte Söder, die berufliche Bildung müsse gegenüber der akademischen bessergestellt werden: Meister und Master seien auf gleiche Augenhöhe zu setzen, so Söder. Nach seinen Worten muss die Ausbildung zum Meister künftig kostenfrei sein - ebenso wie das Studium. Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck unterstrich die Bedeutung des Handwerks für die deutsche Wirtschaft. Mit Blick auf den Mangel an Fachkräften sagte Habeck, Deutschland brauche auch die Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen seien. Deshalb sollten Geduldete dauerhaft einen Aufenthaltstitel bekommen. Habeck wörtlich: "Wir haben jetzt als Land in diese Menschen investiert, und wir können sie gut gebrauchen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2022 12:00 Uhr