Bahn schlägt Alarm - Schienennetz ist überlastet und braucht Generalsanierung

30.05.2022 14:15 Uhr

Berlin: Die Deutsche Bahn sieht sich mit den rasant steigenden Passagier- und Frachtzahlen überfordert und bereitet ihre Kunden auf Verspätungen und Ausfälle vor. Bahnchef Lutz warnte, es sei ein kurzfristig kaum auflösbares Dilemma: gleichzeitig wachsen und modernisieren. Noch nie habe es auf dem deutschen Streckennetz so viele Baustellen wie heute gegeben. Es brauche ein grundsätzliches, radikales Umsteuern. Das Pünktlichkeitsziel von 80 Prozent im Fernverkehr, so Lutz, werde man verfehlen. Wegen der zuletzt vom Bund deutlich erhöhten Mittel für das Netz sei Geld nicht das Problem. Lutz kündigte ab 2024 eine Generalsanierung für hochbelastete Strecken an, die dann längere Zeit gesperrt seien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2022 14:15 Uhr