Bahn scheitert mit Eilantrag gegen neuen Lokführerstreik

Frankfurt am Main: Die Bahn ist mit dem Versuch gescheitert, den jüngsten Streik der Lokführergewerkschaft GDL gerichtlich zu stoppen. Wie das Arbeitsgericht Frankfurt am Main am Abend mitteilte, hat es einen entsprechenden Eilantrag der Bahn abgelehnt. Das Unternehmen hatte argumentiert, der Streik sei zu kurzfristig angesetzt worden und stelle eine unzumutbare Belastung für Unternehmen und Fahrgäste dar. Die GDL hatte den sechsten Ausstand in der laufenden Tarifrunde mit nur 22 Stunden Vorlauf angekündigt. Im Güterverkehr hat der Streik bereits um 18 Uhr begonnen. Um zwei Uhr in der kommenden Nacht soll es auch den Personenverkehr treffen. Das Arbeitsgericht hatte vergeblich versucht, die Tarifparteien zu einem Kompromiss und zur Rückkehr an den Verhandlungstisch zu bewegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 22:00 Uhr