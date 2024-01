Bahn scheitert mit Eilantrag gegen GDL-Streik

Berlin: Am Abend soll der Streik der Gewerkschaft GDL bei der Bahn beginnen. Versuche des Unternehmens, den Ausstand juristisch zu stoppen, sind gestern zunächst vor dem Arbeitsgericht Frankfurt gescheitert. Die Bahn ging in Berufung, darüber entscheidet das Landesarbeitsgericht Hessen heute in zweiter Instanz. Die GDL will ab 18 Uhr zuerst den Güterverkehr bestreiken, in der Früh ab 2.00 Uhr folgt dann der Personenverkehr. Die Bahn will für den dreitägigen Streik einen Notfahrplan einrichten. Das Unternehmen rechnet damit, dass Millionen Fahrgäste vom Streik betroffen sein werden. In der aktuellen Tarifrunde streiten die Bahn und die Gewerkschaft vor allem über die wöchentliche Arbeitszeit. Die GDL fordert eine 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter ohne Lohnkürzung, die Bahn lehnt das ab.

