Bahn ruft nach drei Tagen Streik zu Verhandlungen auf

Berlin: Am Abend ist der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Bahn zu Ende gegangen. Eine Unternehmenssprecherin erklärte, der Notfahrplan sei außer Kraft gesetzt, ab morgen werde die Bahn zum normalen Fahrplan zurückkehren. Im Fernverkehr sei nach drei Tagen Streik mit vollen Zügen zu rechnen, deshalb sollten Sitzplätze gebucht werden. Sie rief die Gewerkschaft dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Man sei verhandlungs- und gesprächsbereit. GDL-Chef Weselsky betonte am Abend, man gebe der Bahn nun Zeit, "zur Besinnung" zu kommen. Sollte dies nicht der Fall sein, würden weitere Arbeitskampfmaßnahmen folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 20:00 Uhr