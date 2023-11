Bahn ruft Kunden wegen Warnstreiks zu Verschiebung von Reisen auf

Berlin: Die Deutsche Bahn hat ihren Kunden angesichts des angekündigten Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GdL geraten, Reisen zu verschieben. Der Ausstand soll morgen abend um 22 Uhr beginnen und bis Donnerstag 18 Uhr dauern. Die Gewerkschaft will damit ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verleihen. Aufgerufen sind Lokführer, Zugbegleiterinnen, Fahrdienstleiter und Angehörige weiterer Berufsgruppen. GDL-Chef Weselsky begründete den Streikaufruf mit dem großen Unmut der Beschäftigten. Bahn-Personalvorstand Seiler kritisierte den Beschluss zwei Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde dagegen als ein Unding und als Zumutung für alle Bahnkunden. Man rechne mit erheblichen Auswirkungen, die Reisenden sollen so schnell und umfassend wie möglich informiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 22:00 Uhr