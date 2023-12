Bahn rechnet vor Warnstreikbeginn mit Ansturm auf Fernzüge

München: Vor dem Warnstreik der Lokführer am Abend rechnet die Deutsche Bahn tagsüber mit einem massiven Ansturm vor allem auf die Fernzüge. Ab 18 Uhr soll der Güterverkehr, ab 22 Uhr der Personenverkehr für 24 Stunden in ganz Deutschland bestreikt werden. Die Bahn hofft, etwa 20 Prozent des Fernverkehrs aufrechterhalten zu können. In Bayern wird das allerdings nicht möglich sein, weil man dort noch mit den Folgen des starken Schneefalls zu tun habe. Bis Januar sind laut Lokführergewerkschaft GdL keine weiteren Arbeitskämpfe geplant. Die Deutsche Bahn begrüßte dies. Die Gewerkschaft habe mit diesem Weihnachtsfrieden den Weg der Besinnung eingeschlagen, sagte DB-Personalvorstand Seiler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 13:00 Uhr