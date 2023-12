Bahn rechnet nach GDL-Warnstreik mit vollen Zügen

Berlin: Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL ist seit 22 Uhr beendet. Das teilte die Deutsche Bahn am Abend mit. Der Zugverkehr laufe nun schrittweise wieder an. Die GDL hatte 24 Stunden lang den Personenverkehr und 28 Stunden den Güterverkehr bestreikt. Die Bahn rechnet mit vollen Zügen insbesondere am Vormittag, weil viele Fahrgäste ihre Reise verschoben hatten. Bis einschließlich 7. Januar hat die GDL weitere Arbeitskämpfe ausgeschlossen. Gewerkschaftschef Weselsky gab sich zuversichtlich, mit dem Warnstreik die Forderungen gegenüber dem Bahnvorstand durchsetzen zu können. Knackpunkt der Verhandlungen ist vor allem die Forderung der GDL, die Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden zu senken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 01:00 Uhr