Bahn rechnet mit Normalisierung des Zugverkehrs in Norddeutschland

Hamburg: Die Deutsche Bahn rechnet nach eigenen Angaben damit, dass sich der Zugverkehr in Norddeutschland nach den Sabotageakten erst gegen Mittag wieder normalisiert. Eine Konzernsprecherin sagte in der Früh, man arbeite mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben. Nach wie vor müsse aber noch mit Zugausfällen und Verspätungen gerechnet werden. In Hamburg hatten Unbekannte an drei Stellen Kabelschächte in Brand gesetzt, woraufhin vor allem der Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin stark beeinträchtigt war. Mehr als 30 Züge fielen aus. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus. Auf einer linken Plattform tauchte ein Bekennerschreiben auf. Bundesverkehrsminister Wissing sprach von einer Form des Terrorismus und forderte ein konsequentes Durchgreifen des Rechtsstaates.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 08:45 Uhr