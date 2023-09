Bahn rechnet mit Normalisierung des Zugverkehrs in Norddeutschland

Hamburg: Die Deutsche Bahn rechnet nach eigenen Angaben damit, dass sich der Zugverkehr in Norddeutschland nach den Sabotageakten im Laufe des Vormittags wieder normalisiert. Wie es heißt, wurden in der Nacht notwendige Reparaturarbeiten ausgeführt. In Hamburg hatten Unbekannte an drei Stellen Kabelschächte in Brand gesetzt, woraufhin vor allem der Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin stark beeinträchtigt war. Mehr als 30 Züge fielen aus. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus. Auf einer linken Plattform tauchte ein Bekennerschreiben auf. Bundesverkehrsminister Wissing sprach von einer Form des Terrorismus und forderte ein konsequentes Durchgreifen des Rechtsstaates.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 07:45 Uhr