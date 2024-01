Bahn-Proteste wirken sich auch in Bayern deutlich aus

München: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL wirkt sich auch in Bayern erheblich auf den Zugverkehr aus. Wie die Bahn mitteilte, fuhren im Fernverkehr 80 Prozent der Züge nicht. Auch im Regionalverkehr gab es einen Notfahrplan mit einem deutlich eingeschränkten Angebot. Zum Teil fielen auch bei Regionalbahnen - die gar nicht bestreikt werden - Züge aus, weil Beschäftigte in den Stellwerken die Arbeit niederlegten. Der ADAC registrierte wegen des Streiks deutlich mehr Verkehr auf den Straßen. Der Automobilclub zählte in der Früh bundesweit 150 Staus auf den Autobahnen - das seien doppelt so viele wie im Durchschnitt der vergangenen vier Wochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 17:00 Uhr