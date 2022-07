Bahn plant laut Medienbericht ICE-Bahnhof für Münchner Flughafen

Nachrichtenarchiv - 22.07.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt könnte in Zukunft an das ICE-Netz der Deutschen Bahn angeschlossen werden. Entsprechende Unterlagen hat die Bahn einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" zufolge jetzt beim Bundesverkehrsministerium eingereicht. Demnach plant die Bahn eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke vom Münchner Hauptbahnhof nach Ingolstadt. Von dieser soll es einen Abzweig zum Flughafen geben, ebenso von der Strecke nach Landshut. Mit dem ICE soll sich die Fahrtzeit vom Hauptbahnhof bis zum Airport auf 15 Minuten verkürzen. Auch Verbindungen in Richtung Frankfurt, Hamburg, Berlin sowie Österreich könnten mit der neuen Strecke deutlich schneller werden. Als Kosten für das Großprojekt veranschlagt die Bahn rund fünf Milliarden Euro. Zum Zeitplan ist bislang nichts bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2022 13:00 Uhr