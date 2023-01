Bahn plant 25.000 Neueinstellungen

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj dankt Scholz für geplante Waffenlieferung

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in einem Telefonat mit Bundeskanzler Scholz über die angekündigten Waffenlieferungen gesprochen. Er habe für das mächtige Verteidigungspaket gedankt, wird der Präsident in einer Mitteilung seines Büros in Kiew zitiert. Scholz hat in dem Gespräch laut Regierungssprecher Hebestreit die unverbrüchliche Solidarität mit der Ukraine bekräftigt - angesichts der entfesselten Aggression der Russischen Föderation. Zuvor hatten Deutschland, die USA und Frankreich der Ukraine die Lieferung von Späh- und Schützenpanzern in Aussicht gestellt. Deutschland will etwa 40 Marder-Schützenpanzer sowie ein Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung stellen. Zuvor sollen ukrainische Soldaten in Deutschland an den Fahrzeugen ausgebildet werden. Die russische Botschaft bezeichnete die Ankündigung als Schritt hin zur Konflikteskalation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2023 19:00 Uhr