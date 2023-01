Bahn plant 25.000 Neueinstellungen

Nachrichtenarchiv - 06.01.2023 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr gut 25.000 Menschen einstellen. Wie der Staatskonzern mitteilte, kommen damit unterm Strich rund 9.000 neue Jobs hinzu. DB-Personalvorstand Seiler erklärte, man investiere auf Rekordniveau in Personal, besonders im operativen Bereich. Ziel sei etwa, die betriebliche Qualität zu verbessern, die Fahrgastzahlen zu verdoppeln und eine Generalsanierung der Infrastruktur. Wegen des Fachkräftemangels sei es jedoch eine Herausforderung, die angepeilte Menge an Personal zu erreichen. Um die Fluktuation niedrig zu halten, will die Bahn auch für ihre aktuelle Belegschaft Anreize schaffen. Der Konzern gestattet etwa, bis zu 30 Arbeitstage pro Jahr mobil im europäischen Ausland zu arbeiten, wo das möglich ist.

