Bahn-Personalvorstand Seiler lobt Wahlmodell bei Arbeitszeit

Berlin: Die Tarifeinigung bei der Bahn ist durch ein Wahlmodell bei der Wochenarbeitszeit erzielt worden. Wie DB-Personalvorstand Seiler bei einer Pressekonferenz mitteilte, ist mit der Gewerkschaft GDL ein Arbeitszeitkorridor von 35 bis 40 Stunden vereinbart worden. Die Referenzarbeitszeit soll dabei ab 2026 schrittweise sinken. Ab 2029 hätten die Mitarbeiter dann die Möglichkeit, 35 Stunden in der Woche zu arbeiten - sie können aber auch aufstocken. Wer mehr arbeite, verdiene natürlich auch mehr, so Seiler. Der Bahn-Vorstand lobte die Entscheidungsfreiheit als innovatives Modell. Zudem gibt es rückwirkend 420 Euro mehr Lohn in zwei Schritten. Gelten soll der Tarifvertrag bis Ende 2025. In den kommenden zwei Jahren gilt eine Friedenspflicht, in diesem Zeitraum wird es also keine Streiks geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2024 10:45 Uhr