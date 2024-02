Bahn muss womöglich bei ICE-Bestellungen sparen

Berlin: Die Deutsche Bahn muss womöglich an weiteren ICE-Bestellungen sparen. Das sagte der stellvertretende Bahn-Aufsichtsratsvorsitzende und Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Burkert, der Deutschen Presse-Agentur. Ihm zufolge sucht Bahn-Chef Lutz in allen Bereichen des Konzerns nach Sparpotentialen, da die Bahn deutlich weniger Geld aus dem Bundeshaushalt bekomme als ursprünglich geplant. Die Bahn will ihre ICE-Flotte bis 2030 deutlich verjüngen. Das soll zu weniger Störungen und damit mehr Pünktlichkeit beitragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 16:00 Uhr