Bahn muss womöglich bei ICE-Bestellungen sparen

Berlin: Die Deutsche Bahn muss womöglich an weiteren ICE-Bestellungen sparen. Das sagte der stellvertretende Bahn-Aufsichtsratsvorsitzende und Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Burkert, der Deutschen Presse-Agentur. Ihm zufolge sucht Bahn-Chef Lutz in allen Bereichen des Konzerns nach Sparpotentialen, da die Bahn deutlich weniger Geld aus dem Bundeshaushalt bekomme als ursprünglich geplant. Die Bahn will ihre ICE-Flotte bis 2030 deutlich verjüngen. Das soll zu weniger Störungen und damit mehr Pünktlichkeit beitragen. Grund für die Einsparungen ist das Milliardenloch im Bundeshaushalt nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Der Bahn waren ursprünglich bis zu 45 Milliarden Euro zugesagt worden, um in den kommenden Jahren die Infrastruktur fit zu machen. Gut ein Drittel davon ist noch nicht gesichert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2024 09:45 Uhr