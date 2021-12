Bahn meldet ruhigen Weihnachtsverkehr

Berlin: Nach Angaben der Deutsche Bahn haben bisher an Weihnachten in Bayern nur wenige Menschen den Zug genutzt. Wie ein Sprecher dem BR sagte, liegt die Auslastung bei rund 30 Prozent - das ist deutlich weniger als in der Zeit vor Corona. Allerdings sind mehr Fahrgäste mit der Bahn unterwegs, als noch im vergangenen Jahr, so der Sprecher weiter. Etwas mehr los war an den Flughäfen: In München ist Zahl der Fluggäste im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Während der Weihnachtsferien in Bayern wird dort mit rund 10.000 Flügen gerechnet - vor einem Jahr gab es nur 2.300 Starts und Landungen. Auch in Frankfurt am Main hatte an Heilig Abend reger Reisebetrieb geherrscht - heute sei schon weniger los, so ein Flughafensprecher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 19:00 Uhr