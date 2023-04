Bahn meldet Fahrgastrekord an Ostern

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundeswehr kann Nato-Zusagen wohl weiterhin nicht erfüllen

Berlin: Die Bundeswehr kann angeblich ihre Zusagen an die Nato nicht erfüllen. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge kann die Truppe weder die zugesagten Soldaten noch die Waffen und Geräte bis zum Jahr 2025 zur Verfügung stellen. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks geht es auch um die Panzerdivision, die von Veitshöchheim in Unterfranken kommandiert wird. Vertreter der Bundeswehr beklagen unter anderem, dass dort die Heeresflugabwehr in der Vergangenheit aufgelöst wurde. Beobachter führen außerdem an, dass es lange dauert, bis die zugesagten Gelder bei der Truppe ankommen. Zudem sei schon vor dem Krieg in der Ukraine wenig bestellt worden, die Industrie könne nicht so schnell ihre Kapazitäten ausbauen.

