Bahn macht Rekordverlust von 5,6 Milliarden Euro

Berlin: Die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute wieder mit Kanzlerin Merkel über die weiteren Corona-Maßnahmen. Eine Beschlussvorlage der Länder sieht vor, die derzeit auf Ende November befristeten Lockdown-Maßnahmen bis 20. Dezember zu verlängern. Kontaktbeschränkungen sollen verschärft werden, für Weihnachten und Silvester sind aber Ausnahmen vorgesehen. Die Maskenpflicht soll demnach ab 1. Dezember nicht nur für öffentliche Gebäude sowie Busse und Bahnen gelten, sondern auch an allen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen nahe kommen - wie etwa auf Parkplätzen. Unklar ist unter anderem noch, ob Hotels und Restaurants über die Feiertage öffnen dürfen. Weitgehend einig ist man sich, dass die Weihnachtsferien früher beginnen sollen. Der Deutsche Städtetag mahnt dringend Klarheit an, damit die Menschen den Teil-Lockdown weiter akzeptieren. Präsident Jung sagte der "Rheinischen Post", die Regeln dürften nicht zu kompliziert sein.

München: Der Chef des Ifo-Instituts, Fuest, hat die geplante deutliche Erhöhung der Neuverschuldung im kommenden Jahr kritisiert. Der "Rheinischen Post" sagte Fuest, der Schritt lade dazu ein, Ausgaben zu erhöhen, auch wenn diese Ausgaben gar nicht nötig seien. Dies sei gerade in einem Wahljahr bedenklich. Seiner Ansicht nach sei es besser abzuwarten, wie sich Ausgaben und Einnahmen entwickelten und dann einen Nachtragshaushalt zu verabschieden, so Fuest. Finanzminister Scholz will das Defizit 2021 auf mehr als 160 Milliarden Euro erhöhen. Bisher geplant waren 96 Milliarden Euro.

Lugano: In der Schweiz hat eine Frau zwei Frauen in einem Warenhaus mit einem Messer attackiert. Nach Angaben der Polizei wurde ein Opfer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, das andere Opfer leicht. Die Angreiferin, eine 28-jährige Schweizerin, wurde festgenommen. Der Angriff ereignete sich gestern Nachmittag in Lugano im Kanton Tessin. Die Täterin rief offenbar, dass sie von der IS-Terrormiliz sei. Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Terrorverdachts aufgenommen.

Leipzig: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt am Vormittag über bewaffnete US-Drohneneinsätze im Anti-Terror-Kampf. Dabei geht es um die Nutzung des Luftwaffenstützpunktes Ramstein in der Pfalz für diese Flüge. Drei jemenitische Staatsangehörige haben die Bundesrepublik verklagt. Sie geben an, sie hätten bei einem US-Angriff 2012 Verwandte verloren. Ihr Argument: Die Einsätze stünden nicht in Einklang mit dem Völkerrecht. Leben und Unversehrtheit Unschuldiger würden gefährdet. In der Vorinstanz hatten sie teilweise Recht bekommen. Die Kläger verlangen, dass Deutschland die Nutzung von Ramstein unterbindet. Von dort starten zwar keine Drohnen, allerdings werde Technik der Airbase für die Steuerung der Flüge genutzt.

München: Viele Einrichtungen und Organisationen weltweit wollen heute ein leuchtendes Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Unter dem Namen "Orange days" beginnen die Aktionstage, die auf das Thema aufmerksam machen sollen. Auch viele Städte und Gemeinden in Bayern beteiligen sich. So werden etwa zahlreiche Gebäude orange angestrahlt, Denkmäler mit Stoff in dieser Farbe umhüllt, und Steine mit der Nummer des Frauennotrufs ausgelegt. Auch die Allianz Arena leuchtet vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen RB Salzburg in orange.

Dortmund: In der Championsleague nimmt Borussia Dortmund Kurs auf das Achtelfinale. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre hat gegen den belgischen Vertreter FC Brügge mit 3:0 gewonnen. RB Leipzig muss hingegen nach einer 0:1-Niederlage bei Paris Saint-Germain um den Einzug in die nächste Runde bangen.

Das Wetter in Bayern: An den Alpen und in den Bergen sonnig, sonst Nebel