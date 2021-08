Bahn macht Lokführern neues Angebot

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn ist auf die streikende Gewerkschaft Deutscher Lokführer zugegangen. Deren Mitgliedern will der Konzern eine Corona-Prämie zahlen, erklärte Bahn-Personalvorstand Seiler vor Kurzem. Über deren Höhe sagte Seiler aber noch nichts. Die Gewerkschaft hatte 600 Euro gefordert. Seiler betonte, es gebe klare Signale an die GDL. Für sie gebe es nun keinen Grund mehr, nicht an den Verhandlungstisch zurückzukommen. Die von der Gewerkschaft geforderten 3,2 Prozent Lohnerhöhung will die Bahn aber nicht sofort, sondern in zwei Schritten zahlen. Bahn-Personalvorstand Seiler teilte jedoch auch mit, dass die Gewerkschaft noch nicht auf das Angebot des Konzerns reagiert hat. Die GDL setzte heute ihren Streik im Güterverkehr der Bahn fort. Ab morgen 2 Uhr sollen auch Arbeitsniederlegungen im Personenverkehr folgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2021 17:00 Uhr