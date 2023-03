Bahn legt im Tarifstreit erstes Angebot vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz plant angeblich Sonderkonferenz zu Flüchtlingspolitik

Berlin: Nach langem Drängen von Ländern und Kommunen will Bundeskanzler Scholz nun anscheinend doch eine Art Flüchtlingsgipfel einberufen. Wie das Nachrichtenportal "The Pioneer" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, will Scholz mit den Ministerpräsidenten der Länder am 10. Mai über das Thema beraten. Dabei solle es vor allem um Finanzierungsfragen gehen. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Wüst hat das bisherige Verhalten des Kanzlers beim Thema Migration derweil kritisiert. Der "Rheinischen Post" sagte der CDU-Politiker, Woche für Woche würden steigende Flüchtlingszahlen registriert und sowohl die Länder als auch die Kommunen stießen an ihre Grenzen. Statt die Länder finanziell zu unterstützen, scheine der Bund zu glauben, man könne das Problem einfach aussitzen, so Wüst. Sein niedersächsischer Kollege Weil hat sich ähnlich geäußert - und eine faire Aufteilung der Kostenlast gefordert. Morgen soll sich die Ministerpräsidentenkonferenz damit befassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2023 07:00 Uhr