Bahn legt Gewerkschaft der Lokführer neues Angebot vor

Berlin: In den Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL kommt etwas Bewegung: Die Bahn hat ein neues Angebot vorgelegt. Demnach sollen Beschäftigte im Schichtdienst künftig zwischen verschiedenen Wochenarbeitszeiten wählen können. Es gibt bei der Bahn bereits verschiedene Wahlmodelle - etwa zwischen mehr Lohn oder mehr Urlaub. DB-Personalvorstand Seiler sagte, man komme damit der GDL bei ihrem Kernthema Arbeitszeitverkürzung entgegen. Weitere Streiks seien damit völlig überflüssig. Die Bahn schlug als Termin für neue Verhandlungen den 10. Januar vor, also kommenden Mittwoch. Ein Sprecher der Gewerkschaft sagte, man werde sich das Angebot anschauen und sich in den nächsten Tagen äußern. Am Montag endet die von der GDL ausgerufene streikfreie Zeit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2024 20:15 Uhr