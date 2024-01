Bahn legt GDL neues Arbeitszeiten-Angebot vor

Berlin: Unmittelbar vor möglichen neuen Streiks hat die Deutsche Bahn der Gewerkschaft der Lokomotivführer, GDL, im laufenden Tarifkonflikt ein neues Angebot vorgelegt. Dieses sieht neue Wahlmodelle für die Arbeitszeit von Schichtarbeitern vor. Wie Personalvorstand Seiler mitteilte, kommt die Bahn damit der GDL bei deren Kernforderungen entgegen. Weitere Arbeitskämpfe seien damit völlig überflüssig. Die GDL, so Seiler, müsse jetzt Verantwortung zeigen und an den Verhandlungstisch zurückkehren. Als Termin schlug die Bahn den 10. Januar, also Mittwoch nächster Woche vor. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes, Silberbach, schloss Streiks der GDL bereits zu Wochenbeginn aufgrund der traditionellen Jahrestagung des dbb am Montag und Dienstag aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2024 19:15 Uhr