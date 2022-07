Bahn legt bei Spitzentreffen erneut keine Zahlen zur zweiten Münchner Stammstrecke vor

Nachrichtenarchiv - 27.07.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Deutsche Bahn hat auch beim Spitzentreffen mit der bayerischen Staatsregierung keine Zahlen über Kosten und Bauzeit der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke vorgelegt. Ministerpräsident Söder hielt sich dennoch mit Kritik zurück. Er erklärte lediglich, immerhin handele es sich um das zweitgrößte Bauprojekt in Deutschland neben Stuttgart 21. Die Bahn werde im Herbst Zahlen vorlegen, und von da an sei maximale Transparenz geboten. Ein Zurück werde es bei dem Projekt nicht geben, so Söder, andernfalls drohe der Metropolregion München ein Verkehrsinfarkt. Auch Bahnchef Lutz machte deutlich, wie wichtig das Bauvorhaben für die Region sei. Es werde jedoch mehr kosten und länger dauern als ursprünglich geplant. Der Münchner Oberbürgermeister Reiter übte erneut Kritik wegen der fehlenden Zahlen. Er sei trotz allem enttäuscht, dass man auch heute nicht mehr über die Kernthemen wisse, die die Menschen hier bewegten, so Reiter.

