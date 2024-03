Bahn lädt Lokführergewerkschaft zu neuen Gesprächen

Berlin: Nach dem Ende des Streiks bei der Deutschen Bahn nimmt das Unternehmen einen neuen Anlauf, um den Tarifkonflikt beizulegen. Die Bahn schlug der Lokführergewerkschaft GDL vor, am kommenden Montag die Verhandlungen fortzusetzen. Ein Konzernsprecher erklärte, es gebe eine entsprechende Einladung. Die GDL erklärte, die Bahn müsse erst ein neues und verbessertes Angebot machen und setzte dafür eine Frist bis Sonntagabend 18 Uhr. Am Mittag war der fünfte Streik im laufenden Tarifkonflikt zu Ende gegangen. Im Fernverkehr gilt weiterhin ein stark eingeschränkter Fahrplan. Weiterhin im Streik ist das Bodenpersonal der Lufthansa. Allein in München wurden mehr als 500 von 800 Verbindungen gestrichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 23:00 Uhr