Bahn kündigt schärfere Umsetzung der Maskenpflicht an

Berlin: Die Bahn will Reisende, die sich nicht an die Maskenpflicht halten, notfalls des Zuges verweisen. Wie die Bahn mitteilte, will sie es nicht hinnehmen, wenn Fahrgäste die geltenden Corona-Regeln missachten. Ein Zugverweis sei nach der geltenden Eisenbahnverordnung möglich, auch unter Mithilfe der Bundespolizei. Bundesverkehrsminister Scheuer hat die Bahn in einem Schreiben aufgefordert, strikt auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten. Unter anderem Vertreter der Grünen hatten zuvor kritisiert, dass die Bahn zu wenig gegen Maskenverweigerer im Zug unternehme und eine bundesweite Regelung dafür gefordert. Aus dem Verkehrsministerium hieß es dazu, Ordnungswidrigkeiten zu ahnden, sei Sache der Länder.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 18:45 Uhr