Bahn kritisiert Urabstimmung der GDL als "irrational"

Berlin: Die Deutsche Bahn hat das Verhalten der Lokführergewerkschaft GDL im Tarifstreit als "befremdlich und völlig irrational" bezeichnet. Ein Konzernsprecher bezog sich mit seiner Kritik auf die Urabstimmung über unbefristete Streiks, die GDL-Chef Weselsky am Abend eingeleitet hatte. In der Unternehmens-Mitteilung heißt es nun, die Lokführergewerkschaft suche nur den Konflikt, zur Kooperation sei sie nicht in der Lage. Die Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der GDL waren bereits vor dem Start der Tarifgespräche von Streikdrohungen überschattet. Die zweite Gesprächsrunde sagte die Bahn wegen des Warnstreiks ab. Kommende Woche würde sie nun weiterverhandeln, falls die Lokführer nicht erneut streiken. Die Bahn bietet bisher neben einem Inflationsausgleich elf Prozent mehr Lohn bei einer Tariflaufzeit von 32 Monaten. Die Lokführer fordern eine deutlich kürzere Laufzeit und wollen außer Lohnerhöhungen auch kürzere Arbeitszeiten für Schichtarbeiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 12:45 Uhr