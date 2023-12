Bahn kritisiert GDL-Streik als unkollegial

Berlin: Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL hat am Morgen im Fern- und Regionalverkehr zu erheblichen Einschränkungen geführt. Nach Bahn-Angaben werden im Fernverkehr bundesweit etwa 80 Prozent der Züge ausfallen. Im Nahverkehr gebe es regionale Unterschiede. Bahn-Sprecher Stauß nannte den Streik verantwortungslos und unkollegial. Der Freitag sei üblicherweise ein stark nachgefragter Reisetag; Millionen Menschen werde so das zweite Adventswochenende vermiest, kritisierte Stauß. Auch für die anderen Bahn-Mitarbeiter sei es ein schwieriger Moment - angesichts des jüngsten Wintereinbruchs und des bevorstehenden Fahrplanwechsels am Sonntag. Die GDL bestreikt den Personenverkehr noch bis heute Abend, 22 Uhr. Auch im Güterverkehr kommt es zu Arbeitsniederlegungen. Die Gewerkschaft will so ihren Forderungen nach mehr Lohn und kürzeren Arbeitszeiten Nachdruck verleihen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 08:00 Uhr