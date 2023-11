Bahn kritisiert GdL für Urabstimmung über längere Streiks

Berlin: Die Deutsche Bahn hat die geplante Urabstimmung bei der Lokführergewerkschaft GdL über längere Streiks kritisiert. Ein Unternehmenssprecher nannte das Vorgehen - so wörtlich - "befremdlich und völlig irrational." Die GdL suche nur den Konflikt, zur Kooperation sei sie nicht in der Lage. Die Gewerkschaft, so der Bahn-Sprecher weiter, leite jetzt die Urabstimmung ohne weitere Verhandlung ein, obwohl diese bereits verabredet sei. - Die GdL hatte nach ihrem Warnstreik in dieser Woche ihre Mitglieder dazu aufgerufen, über längere und unbefristete Streiks abzustimmen. Damit es dazu kommt, müssen sich 75 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder dafür aussprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2023 12:00 Uhr