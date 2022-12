Nachrichtenarchiv - 22.12.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn könnte in diesem Jahr so unpünktlich gewesen sein wie nie zuvor. Dies berichtet die "Rheinische Post" und beruft sich auf eine Antwort der Bundesregierung zu einer kleinen Anfrage der Unionsfraktion. In der Stellungnahme heißt es, die aktuelle Pünktlichkeitsentwicklung sei nach Auffassung der Bundesregierung nicht zufriedenstellend. Nach Angaben der Bahn lag die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr im Sommer unter 60 Prozent, im Herbst knapp darüber. Das sei ein historisches Tief, heißt es aus der Unionsfraktion. Die Bahn wertet einen Halt als pünktlich, solange der Zug mit weniger als sechs Minuten Verspätung ankommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2022 11:00 Uhr