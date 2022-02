Bahn investiert Milliarden in Modernisierung von Streckennetz und Bahnhöfen

Nachrichtenarchiv - 03.02.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bahn will heuer rund 13,6 Milliarden Euro in die Modernisierung ihres Streckennetzes und ihrer Bahnhöfe investieren. Wie Infrastrukturvorstand Pofalla mitgeteilt hat, sollen insgesamt 1.800 Kilometer Gleise, 140 Brücken und 800 Bahnhöfe erneuert werden. Dazu werden nach seinen Worten 4.800 zusätzliche Fachkräfte eingestellt. Zu den wichtigsten Bauprojekten gehöre weiterhin die Digitalisierung der Schiene. In Donauwörth soll das bundesweit erste digitale Stellwerk für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke in Betrieb gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2022 13:00 Uhr