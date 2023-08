Bahn informiert in München über zweite Stammstrecke

München: Die Deutsche Bahn informiert heute über den akuellen Stand beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke. Ab zehn Uhr können Besucher an Marktständen am Münchner Hauptbahnhof Einblick nehmen und Projektmitarbeiter zum Stand der Dinge befragen. Vergangenes Jahr war bekannt geworden, dass die zweite Stammstrecke mindestens sieben Milliarden Euro kosten wird. Ursprünglich war man von ungefähr der Hälfte ausgegangen. In Betrieb geht die Strecke wohl erst im Jahr 2037- anstatt wie zunächst geplant 2028.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2023 06:15 Uhr