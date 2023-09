Bahn gibt erste Gleise nach Oberleitungsschaden in München wieder frei

München: Der Bahnverkehr in der bayerischen Landeshauptstadt ist wegen eines Oberleitungsschadens weiter stark beeinträchtigt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wird das auch die nächsten Stunden so bleiben. Allerdings konnten mehrere der betroffenen Gleise wieder freigegeben werden, so dass der Betrieb von und nach Buchloe, Landshut und Ingolstadt sowie von und nach München Hauptbahnhof allmählich wieder aufgenommen werden kann. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Bagger bei Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke im Bereich München-Laim ein komplettes Quertragwerk, das die Oberleitungen über alle Gleise der Strecke spannt, beschädigt. Dadurch wurde die Stammstrecke zwischen dem Hauptbahnhof und München-Pasing stillgelegt. Der Fern- und Regionalverkehr sowie der Verkehr auf der S-Bahn-Stammstrecke der Landeshauptstadt wurden mit wenigen Ausnahmen komplett eingestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2023 21:45 Uhr