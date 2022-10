Bahn-Fernverkehr in Norddeutschland ist unterbrochen

Nachrichtenarchiv - 08.10.2022 08:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Fernverkehr der Deutschen Bahn liegt momentan in Norddeutschland komplett still. Grund ist dem Unternehmen zufolge eine technische Störung. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge im Norden. So gibt es derzeit unter anderem keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von und nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Auch der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW ist eingestellt. Im internationalen Zugverkehr fallen die IC-Züge von Berlin nach Amsterdam komplett aus. Nach Bild-Informationen ist der Betriebsfunk der Bahn ausgefallen. Das heißt, die Funkzentrale kann die Lokführer in den Zügen nicht mehr erreichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2022 08:45 Uhr