Bahn fährt Verluste von 5,7 Milliarden Euro ein

Opposition wirft Bundesregierung und EU Versagen bei Corona-Politik vor

Berlin: Vertreter der Opposition haben im Bundestag hart mit der Corona-Politik der Regierung abgerechnet. Linken-Fraktionschefin Mohamed Ali sprach von einem Trümmerhaufen. Bei Impfstoff-Beschaffung und Test-Strategie habe die Regierung kläglich versagt. Sonst hätte die gegenwärtige dritte Welle vielleicht vermieden werden können, so Mohamed Ali. AfD-Fraktionschef Gauland machte dafür vor allem die EU verantwortlich. Die Corona-Krise zeige, dass Zentralismus schwerfällig und chaotisch sei. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung die Kommunen zu mehr Kreativität aufgefordert. Sie sagte, es sei keinem Bürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock gemacht wird. Die beiden Städte gelten als vorbildlich in ihrer Strategie bei der Pandemie-Bewältigung. Von den Bundesländern forderte die Kanzlerin mehr Einsatz im Hinblick auf die Teststrategie.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.03.2021 11:45 Uhr