Bahn erreicht im Osterverkehr "Vor-Corona-Auslastung"

Scholz will Ukraine Geld für deutsche Waffen geben

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat bekräftigt, dass Deutschland die Ukraine weiterhin finanziell und militärisch unterstützen will. Die Regierung habe bei der deutschen Rüstungsindustrie abgefragt, was sie in nächster Zeit liefern könne. Die Ukraine wiederum habe mittlerweile ausgewählt, was das Land zur Verteidigung brauche. Scholz versicherte, dass seine Regierung die Kosten dieser Bestellungen tragen werde. Schwere Waffen wie sie die Regierung in Kiew immer wieder erbittet, nannte Scholz in diesem Zusammenhang allerdings nicht. Er verwies aber auf die Möglichkeit, dass andere Staaten die Ukraine auf diese Weise unterstützen könnten. Deutschland werde dann dabei helfen, diese Waffen in den Herkunftsländern zu ersetzen. Reuters berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, die Bundesregierung denke auch darüber nach, Munition für Artillerie aus den Niederlanden und den USA zu liefern oder ukrainische Soldaten an diesen Waffen zu trainieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.04.2022 19:45 Uhr