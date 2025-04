Bahn erhöht Kapazitäten auf Bahnstrecke München-Salzburg

Bahn will mehr Sitzplätze auf der Strecke München-Salzburg anbieten: Wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft, BEG, mitteilte, soll das Angebot vor allem an den Wochenenden in den Sommermonaten ausgeweitet werden. Man wolle damit auf die gestiegene Nachfrage seit der Einführung des Deutschlandtickets reagieren.

