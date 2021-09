Bahn erhöht im Streik ihr Angebot im Fernverkehr leicht

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL trifft den Wochenend- und Ferienverkehr hart. Zwar hat die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben ihr Angebot im Fernverkehr zum Wochenende erhöht. Damit sind aber trotzdem nur 30 Prozent der sonst eingesetzten Züge unterweges. Im Regional- und Nahverkehr sind es wie in den Vortagen etwa 40 Prozent. Die Deutsche Bahn hat Fahrgäste dazu aufgerufen, Reisen wenn möglich zu verschieben. Nach Angaben des Unternehmens beteiligen sich an dem Streik hauptsächlich Lokführer - Mitarbeiter der Infrastrukturgesellschaften seien hingegen kaum in den Ausstand getreten. Die Deutsche Bahn und die GDL streiten unter anderem darüber, welche Berufsgruppen von dem Tarifvertrag profitieren sollen. Die Gewerkschaft will ihren Streik noch bis Dienstag fortsetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 12:00 Uhr