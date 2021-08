Bahn bietet Verhandlungen mit GDL noch am Wochenende an

Nachrichtenarchiv - 13.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL nach dem Streik-Ende in der vergangenen Nacht zu sofortigen Verhandlungen aufgerufen. Dazu sei man auch am Wochenende bereit, hieß es. Von einem verbesserten Tarif-Angebot ist in der Mitteilung allerdings nicht die Rede. Das hatte die GDL als Voraussetzung für Gespräche und einen Verzicht auf neue Arbeitskämpfe genannt. Für neue Streikdrohungen zeigte das Bahnunternehmen kein Verständnis. Der GDL-Vorsitzende Weselsky hatte zuvor eine Protestkundgebung der Gewerkschaft vor dem Bahntower in Berlin für kommenden Dienstag angekündigt. Danach wird es nach seinen Worten nur noch sehr kurze Zeit bis zu einem neuerlichen Streik dauern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 22:00 Uhr