Bahn bietet GDL offenbar Corona-Prämie an

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn will der Lokführergewerkschaft GDL offenbar nun doch die geforderte Corona-Prämie anbieten. Das berichtet die "Bild am Sonntag" aus Verhandlungskreisen. Damit möchte die Bahn offenbar den angekündigten Streik im Personenverkehr ab Montagmorgen noch verhindern. Die neuerlichen Arbeitsniederlegungen im Güterverkehr laufen bereits seit dem Nachmittag. Ob die Bahn bereit ist, eine Prämie in Höhe von 600€ zu zahlen, die die GDL gefordert hatte, wurde nicht bekannt. Beide Seiten liegen auch bei den Details der Tariferhöhung über Kreuz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.08.2021 05:00 Uhr