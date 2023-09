Bagger sorgt für Bahnchaos in München - einzelne ICE fahren wieder

München: In der Landeshauptstadt sorgt ein Oberleitungsschaden für erhebliche Probleme im gesamten Zugverkehr. Wie die Bahn am Nachmittag erklärte, hat vermutlich ein Bagger bei Bauarbeiten im Stadtteil Laim die Oberleitung beschädigt. Die Beeinträchtigungen würden noch bis in die Nacht andauern. Ob der Bahnverkehr morgen wieder flüssig läuft, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Am Münchner Hauptbahnhof konnte für mehrere Stunden kein Fern- und Regionalzug fahren. Inzwischen kommen einzelne ICE-Verbindungen wie nach Hamburg oder Berlin wieder zustande. Die Bayerische Regionalbahn ins Oberland fährt planmäßig. Stark eingeschränkt ist nach wie vor der S-Bahn-Verkehr in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 18:00 Uhr