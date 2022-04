BAG-Präsidentin begrüßt Pläne zur Strafnorm bei Behinderung von Betriebsratswahlen

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft, Höchstwerte 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, im Westen und Süden gebietsweise Regen, später auch im Osten einzelne Schauer. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. In der Nacht in Alpennähe und in Niederbayern Regen, Tiefstwerte um 7 Grad. In den kommenden Tagen wechselhaft mit Wolken, sonnigen Abschnitten und Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 12 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2022 06:15 Uhr