Bafin ist im Visier der Frankfurter Staatsanwaltschaft

Das Wetter: In der Nacht klar, morgen wieder sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht klar, später örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Morgen weiter sonnig. Am Freitag teils sonnig, teils bewölkt; im nördlichen Franken Schauer möglich. Am Samstag nach Frühnebel überwiegend sonnig. Höchstwerte 12 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2021 17:00 Uhr