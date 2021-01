Bafin-Chef Hufeld muss nach Wirecard-Skandal gehen

Nachrichtenarchiv - 29.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Wirecard-Skandal verlässt der Chef der Finanzaufsicht Bafin, Hufeld, die Behörde. Grund ist eine Neuaufstellung der Bafin, teilte das Finanzministerium mit. Der Skandal um die Wirecard-AG habe offenbart, dass die Bafin eine Reorganisation brauche, um ihre Aufsichtsfunktion effektiver erfüllen können, hieß es in der Begründung. Finanzminister Scholz und Bafin-Chef Hufeld hätten heute gemeinsam den Entschluss getroffen, dass es dafür neben organisatorischen Veränderungen auch einen personellen Neustart an der Spitze der Finanzaufsicht geben solle. Nächste Woche sollen Details dazu veröffentlicht werden. Der Bafin wird vorgeworfen, im milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal versagt zu haben. Der Jurist Hufeld stand seit 2015 an der Spitze der Finanzaufsicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2021 18:00 Uhr