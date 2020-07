Bafin-Chef fordert nach Wirecard-Skandal schärfere Regulierung

Weitere Drohschreiben mit dem Kürzel NSU 2.0 verschickt

Berlin: Erneut sind Drohschreiben mit dem Kürzel NSU 2.0 an Politiker und prominente Personen verschickt worden. Adressaten der E-Mails waren laut "Welt am Sonntag" unter anderem Hessens Innenminister Beuth und wieder die Linken-Politikerin Wissler. In dem neuen Schreiben taucht auch erstmals der Name des Welt-Korrespondenten Yücel auf. Der Verfasser beleidigt und bedroht sowohl Yücel als auch eine Journalisten der Zeitung "Taz". Yücel sagte, es sei verstörend, dass er erst durch die Recherchen seiner Kollegen von den Drohschreiben erfahren habe. Wie ein Sprecher des hessischen Innenministeriums sagte, entscheidet bei solchen Drohmails die zuständige Staatsanwaltschaft, was der Öffentlichkeit mitgeteilt werden kann. In drei Fällen waren zuvor persönliche Daten der Betroffenen von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden. Inzwischen schließt Landesinnenminister Beuth nicht mehr aus, dass es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei geben könnte. Ein Sonderermittler wurde eingesetzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 07:00 Uhr